بفيديو وكلمات مستفزة.. أفيخاي أدرعي يوجه نداءا عاجلا لسكان غزة بالعربية

نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قصيرا لما يبدو أنه مئات من سكان غزة، بعضهم يرفع أذرعهم ويحمل بعضهم أعلاما بيضاء، ويتحرك سيرا على الأقدام نحو الجزء الجنوبي من الجيب الفلسطيني عبر طريق صلاح الدين من الشمال إلى الجنوب في القطاع.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المقطع القصير على منصة التواصل الاجتماعي اكس"؛ موجها نداءا عاجلا لسكان غزة باللغة العربية.

وقال أدرعي إن جيش الاحتلال يفتح مرة أخرى ممرا إنسانيا للفلسطينيين لإجلائهم وقدم دعوة أخرى عاجلة لسكان غزة بإخلاء الجزء الشمالي من القطاع والتوجه جنوبا.

وأضاف أن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا لإجلاء الفلسطينيين إلى جنوب غزة بين الساعة 10صباحا والساعة 2 بعد ظهر اليوم.

وتابع: "إذا كنت تهتم بنفسك وبأحبائك، توجه جنوبا وفقا لتعليماتنا."

واستطرد: "اطمئنوا فإن قادة حماس قد اعتنوا بأنفسهم بالفعل".

وحث جيش الاحتلال منذ أسابيع سكان شمال غزة على الإخلاء جنوبا، محذرا إياهم من أنه سيركز جهوده العسكرية على منطقة مدينة غزة، وقلب حكم حماس وقاعدة عملياتها الرئيسية في غزة.

وفي يوم السبت، عندما كان طريق صلاح الدين مفتوحا لممر إنساني، قال جيش الاحتلال إن حماس استفادت من الوضع وأطلقت قذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات على القوات التي تعمل على فتح الطريق للمدنيين.

واتهمت إسرائيل بالفعل حماس مرارا وتكرارا بمحاولة منع الفلسطينيين من إخلاء شمال غزة، بسبب رغبتها في إبقاء المدنيين حول مراكز نشاطها كدروع بشرية.