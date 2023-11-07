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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدشين مركز تدريب بين الأكاديمية العربية وميناء تشينغداو الصيني لإطلاق دبلومات دولية مشتركة

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وميناء تشينغداو

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع ميناء تشينغداو بالصين بحضور وفد رفيع المستوى من مجموعة موانئ شاندونج في الصين برئاسة "يانج يي" القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.


ووقع رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار مذكرة التفاهم بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية والكلية التقنية التابعة لميناء تشينغداو بالصين، والتي تهدف المذكرة إلى تدشين مركز تدريبي مشترك يتم من خلاله إطلاق مجموعة من الدبلومات الدولية المشتركة في مجال الموانئ ليعد معهد تدريب الموانئ بذلك أول مركز للتميز بالاشتراك مع موانئ شاندونج و ذلك استكمالاً للتعاون السابق بين معهد تدريب الموانئ ومجموعة موانئ شاندونج. 


وقال رئيس الأكاديمية: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون والتبادل بيننا في مجالات البحث والتعليم، وستساهم في تطوير المعارف والأفكار الابتكارية"، مشيرا إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين لتعزيز الشراكة بما يحقق المنافع المتبادلة، موضحا أن الاتفاق يعد فرصة ثمينة للتعاون المستقبلي في مجالات البحث والتطوير والتدريب وسيعمل على تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي.


وأكد عبد الغفار عمق العلاقات المصرية الصينية والثقة المتبادلة والاحترام بين الشعبين بما يعزز تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

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