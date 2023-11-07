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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خاصة المراهقين.. نائب : لابد من توعية طلاب المدارس بمخاطر الإدمان

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة الإدمان واحدة من أهم الظواهر السلبية التي تهدد أي مجتمع من المجتمعات، نظرا للأضرار الجسيمة التي تحدثها علي الفرد صحيا ونفسيا وإجتماعيا، ولهذا تتخذ الدولة العديد من الإجراءات للوقاية منها ومكافحتها.

وأضاف “ إمام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم، تأتي تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج ذلك النهج الذي له الكثير من الفوائد أهمها تجنب حدوث المشكلة من الأساس مما يعمل علي حماية أبنائنا من هذا الهلاك.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن ضرورة وجود تنسيق مستمر بين وزارة التضامن والصحة ومراكز علاج الإدمان من أجل توفير العلاج لكافة الحالات بمختلف أعمارها مع أهمية الفصل بين مريض الإدمان ومرضي الحالات النفسية، أيضا العمل علي نشر التوعية بأن مريض الإدمان ليس وصمة عار والنظر له على أنه مريض مثل أي مريض يستحق العلاج والرعاية.

وتابع النائب حديثه، قائلا “ أري أن هذا البرنامج سيحقق نتائج فعالة لا سيما في لمن هم في المرحلة الثانوية والذين يندرجون ضمن فئة المراهقين”.

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وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023 /2024 ، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي. 

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار المواد المخدرة . 

الإدمان الصحة وزارة التضامن مجلس الشيوخ المدارس صندوق مكافحة الإدمان

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