جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية، اليوم الأحد، بالتعاون مع كلية الحقوق، حملة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر إمام، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية، وبالتعاون مع متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

تضمنت الحملة عدة لقاءات مع طلاب الكلية بجميع الفرق سواء بقاعات الدراسة أو بأماكن تجمع الطلاب، وتم توضيح ما هو الإدمان والطرق التي تؤدي إليه ومخاطره الصحية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية العلاج.

يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، والتي تستهدف الاهتمام بالجوانب التوعوية للمجتمع المحيط، وذلك لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة.

ووزع متطوعو الصندوق، على طلاب الجامعة مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

كما عقد متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عددا من الجلسات والأنشطة التوعوية لطلاب كلية الحقوق، وتعريفهم بآليات الإكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

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