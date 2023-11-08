محلل سياسي: للرئيس السيسي فضل كبير في تغيير موقف أمريكا بشأن فلسطين

قال خالد خيري محلل سياسي ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في هذا العدوان على غزة، هو انحياز غير مسبوق على الإطلاق، والجميع في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن سبب هذا الانحياز، موضحا أن موقف أمريكا عليه علامات استفهام

محلل سياسي يتحدث عن موقف مصر

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مصر فرضت موقفها على الولايات المتحدة الأمريكية وتحركت كقوة عظمى وليس كقوة إقليمية حينما جثت واشنطن فكرة التهجير القسري وهي خطة صهيونية بحتة، وكان رد الرئيس السيسي صارما في هذا الملف، وتم وصف رد الرئيس السيسي أنه صريح وغير معهود.

وتابع، أن الموقف الأمريكي تغير تجاه تهجير الفلسطينيين بعد رد الرئيس السيسي، والآن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن رفض التهجير القسري وتريد بقاء الفلسطينيين تجاه أراضيهم داخل غزة.

واستكمل: "لولا وقوف مصر في أزمة تهجير الفلسطينيين لتغير الحال والخريطة العربية بالكامل، السيسي وضع النقاط على الحروب أمام المجتمع الغربي بالكامل، وكان واضحا وصريحا أمام العالم وأن المشكلة ليست في التهجير وإنما سيزيد المشكلة تعقيدا بشكل أكبر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خافت على مصالحها في الشرق الأوسط، وبدأت في الإنصات إلى الرئيس السيسي وموقفه، والرئيس الأمريكي تواصل مع الرئيس السيسي عدة مرات، وفرضت مصر رؤيتها، واشترطت مصر دخول المساعدات لغزة لخروج مزدوجي الجنسية.