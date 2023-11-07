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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلب عاجل من أحمد موسى بعد تهديد إسرائيل بقصف غزة بالقنابل النووية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة للضغط على المجتمع الدولي بشأن التصريحات الخاصة بالسلاح النووي خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو خرج منها وزير يتحدث رسميا عن ضرب غزة بالقنابل النووية أي أنه يمتلك تلك القوة المحرمة. 

 

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لديها سلاح نووي، ويعترفون بذلك أمام العالم، وهو سلاح ردع وإبادة وترهيب في المنطقة، ولذلك يجب أن يكون هناك ضغط كبير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الدول العربية والإسلامية بعد إعلانها عن هذا الأمر إذ أن لديها سلاح نووي ومفاعل نووي بعيدا عن الرقابة الدولية. 

 

وتابع أحمد موسى، أن السفير أحمد أبو الغيط بدأ يتحرك في هذا الملف بشكل قوي، موضحا أنه متعجب من عدم تفتيش محمد البرادعي إلى إسرائيل خلال تواجده في منصب يسمح له بذلك، "بس كان لازم ميعملش كده كان واخد تعليمات من أمريكا". 

أحمد موسى غزة برنامج على مسئوليتي إسرائيل السفير أحمد أبو الغيط

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