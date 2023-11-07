إصابات مباشرة.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا أصاب مبنى في حي سافيون بوسط إسرائيل، شرق تل أبيب، خلال القصف الأخير للصواريخ من قطاع غزة.

وتسبب الصاروخ في إلحاق أضرار في المبني، وتوجهت شرطة الاحتلال إلي مكان الحادث للبحث عن بقايا الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف المدنيين في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المذبحة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا تمكنوا من دك جنود وآليات العدو المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.