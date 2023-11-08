في أقل من ساعة.. طريقة سريعة لعمل كيكة محشية بالتمر

تعتبر طريقة عمل كيكة محشية بالتمر، هي واحدة من أشهر أنواع المعجّنات والمخبوزات التي يمكن تحضيرها بمكوّنات موجودة في مطبخك وبخطوات بسيطة للغاية.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة محشية بالتمر، وهي من الحلويات العربية السريعة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في الشطور التالية..

طريقة عمل كيكة محشية بالتمر

طريقة عمل كيكة محشية بالتمر

مقادير طريقة عمل كيكة محشية بالتمر :

2 كوب تمر مهروس ناعم

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سكر

¾ كوب زيت نباتي

1 كوب حليب دافئ

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة زبدة طرية

طريقة عمل كيكة محشية بالتمر :

_ لتحضير الكيكة، نضع في بولة كبيرة كل من: البيض، الفانيليا، السكر، الزيت النباتي، الحليب الدافئ، ثم نشغّل المضرب الكهربائي على هذه المكوّنات جيّدًا حتى تمتزج وتتجانس.

_ ننخل الدقيق والبيكنج باودر، ثم نضيفهم على خليط البيض مع تشغيل المضرب الكهربائي حتى تتكوّن معك عجينة الكيكة.

_ ندهن صينية بالزبدة ثم نسكب نصف كمية خليط عجينة الكيكة في الصينية وندخلها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنّضج.

_ نخرج الصينية من الفرن ونترك الكيكة تبرد، ثم نفرد عليها معجون التمر ثم نسكب فوقه النصف المتبقّي من خليط عجينة الكيكة ونوزّعه بشكل متساوي.

_ ندخل صينية الكيكة بالتمر مرة اخرى إلى الفرن، ونتركها تنّضج لمدة 15 دقيقة أخرى، وبعد أن تبرد نقطّعها ونتناولها.