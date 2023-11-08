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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2023| بشرى للسناجل

الحوت
الحوت

يتسم مواليد برج الحوت بتقديس الرومانسيه والاخلاص في الحب والاهتمام بالمظهر الخارجي وهم الاشخاص المولودون خلال الفتره(19 فبراير – 20 مارس)

نعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاربعاء 8 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج الحوت وحظك اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023

أن الحياة هي لعبة عادية بالنسبة لك لذا حافظ على حياة الحب سليمة و قم بحل التحديات في المكتب لضمان نمو وظيفي أفضل، والازدهار موجود والصحة جيدة أيضًا طوال اليوم.

برج الحوت على الصعيد العاطفي


سيرى العازبون فرصًا مشرقة للقاء شخص مميز ولا يترددون في التعبير عن مشاعرهم و بما أن نجوم الرومانسية أقوى، فسوف تحصل على ردود فعل إيجابية. وهذا سيجلب السعادة والفرح للحياة.

سيكون من دواعي سرور هؤلاء الإناث اللاتي انفصلن في الماضي القريب قبول الاقتراح اليوم ومن المفترض أن يتم نقل بعض العلاقات إلى المستوى التالي ويمكنك التحدث مع العائلات اتمام  الزواج.

توقعات برج الحوت مهنيا 


اليوم مناسب لحضور المقابلات، خاصة بالنسبة للوظائف وسيحتاج أولئك الذين لديهم مقابلات إلى تحسين مهاراتهم. تعامل مع ضغط العمل بثقة لأن النجاح سيكون لك.

سيتعين على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر الشديد أثناء إعداد الميزانية العمومية وسينتقل بعض مواليد برج الحوت إلى الخارج لأسباب وظيفية وسيواجه رواد الأعمال مشاكل بسيطة مع السلطات المحلية والتي قد تعطل الأعمال اليومية ويجب حلها قبل انتهاء اليوم.

توقعات برج الحوت ماليا


أنت جيد من الناحية المالية وسيساعدك تدفق الثروة على التخطيط لحياتك بطريقة أفضل. 
الجزء الثاني من اليوم مفيد لشراء سيارة أو حتى لحل نزاع مالي و من الممكن لبعض مواليد برج الحوت إجراء إصلاحات طفيفة للمنزل .

ويمكن لأولئك الذين يحرصون على شراء الأجهزة الإلكترونية الاستفادة من هذا الازدهار ويمكنك المساهمة بالمال للأعمال الخيرية في الجزء الثاني من اليوم.

توقعات برج الحوت صحيا


يحتاج برج الحوت إلى توخي الحذر اليوم بشأن الأمراض المتعلقة بالقلب و أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم سوف يصابون بمضاعفات في النصف الثاني.

تأكد من مراقبتك المستمرة لصحة كبار السن في المنزل

الجزء الأول من اليوم مناسب لإجراء عملية جراحية، وإذا كان لديك موعد لإجراء عملية جراحية اليوم، فاستمر في تنفيذ الخطة يا برج الحوت.

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