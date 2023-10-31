أثار الجدل .. الشيف بوراك يشعل السوشيال ميديا بجاليري صور| ماالسبب؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ الشيف بوراك خلال زيارته لمصر.

ونشر الشيف بوراك عبر حساباته الشخصية المختلفة في عالم السوشيال ميديا، فيديو من النيل وصورا جديدة مع أهرامات الجيزة.

وكتب بوراك بجانب الصور باللغتين الإنجليزية والتركية " أنا بحب مصر".

الشيف بوراك يزور مصر

ويبدو ان الشيف التركي الشهير يزور القاهرة خلال الفترة الحالية في رحلة سياحية تستمر لبضعة أيام مع زوجته، ليثير التساؤلات حول ما هي وجهته القادمة بعد الانتهاء من زيارة مصر.

تجول الشيف بوراك في أماكن متنوعة من مصر منها النيل والاهرامات والتقط مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات.

ويتمتع الشيف بوراك بشعبية كبيرة في الوطن العربي بل والعالم ولديه عدد متابعين أكثر من 54 مليونا من جميع انحاء العالم.

https://fb.watch/o11kZ0Urny/?mibextid=Nif5oz