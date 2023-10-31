عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أثار الجدل .. الشيف بوراك يشعل السوشيال ميديا بجاليري صور| ماالسبب؟

الشيف بوراك
الشيف بوراك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ الشيف بوراك خلال زيارته لمصر.

ونشر الشيف بوراك  عبر حساباته الشخصية المختلفة في عالم السوشيال ميديا، فيديو من النيل وصورا جديدة مع أهرامات الجيزة.

وكتب بوراك بجانب الصور باللغتين الإنجليزية والتركية " أنا بحب مصر".

 

الشيف بوراك يزور مصر 

ويبدو ان الشيف التركي الشهير يزور القاهرة خلال الفترة الحالية في رحلة سياحية تستمر لبضعة أيام مع زوجته، ليثير التساؤلات حول ما هي وجهته القادمة بعد الانتهاء من زيارة مصر.

تجول الشيف بوراك في أماكن متنوعة من مصر  منها النيل والاهرامات والتقط مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات.

 

ويتمتع الشيف بوراك بشعبية كبيرة في الوطن العربي بل والعالم ولديه عدد متابعين أكثر من 54 مليونا من جميع انحاء العالم.

https://fb.watch/o11kZ0Urny/?mibextid=Nif5oz

الشيف بوراك شيف بوراك عالم السوشيال ميديا سوشيال ميديا الشيف التركي أهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

موضوعات متعلقة

الشيف بوراك يروج للسياحة المصرية بزيارة الأهرامات

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ترشيحاتنا

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ