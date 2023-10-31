الشيف بوراك يروج للسياحة المصرية بزيارة الأهرامات

روَّج الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، لزيارته لمصر وأهرامات الجيزة، من خلال نشر صور له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور التقاط "بوراك" عدد من الصور التذكارية بمحيط منطقة الأهرامات بالجيزة وخلفه الأهرامات وعلق عليها قائلًا: "مصر.. أين تعتقد أننا يجب أن نزور بعد ذلك؟".



ويمتلك الشيف بوراك سلسلة مطاعم تحت مسمى CZN Bura، وخلال السنوات الأخيرة حظى الشيف بوراك على كم كبير من المتابعين والمشاهدين ليس فقط عبر الوطن العربي بل عبر العالم نظرا لأكلاته الشهية التي اتسمت بطابع خاص حتى تحولت مطاعمه لأحد أهم الوجهات السياحية في تركيا.