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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق وتفاصيل زيارة حسين لبيب

صدى البلد

كشف محمود شوقي الناقد الرياضي، الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة وتم نقله للمستشفى.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "العامري فاروق حضر لمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الصباح ، وعند الواحدة ظهرا انشغل باجتماع المكتب التنفيذي بصفته رئيس المكتب، وشعر خلال الاجتماعات بصداع شديد وسقط في غرفة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي".

وأضاف محمود شوقي المتواجد في المستشفى التى تشهد علاج نائب رئيس الأهلي : "تم نقل العامري  فورًا إلى مستشفى المعلمين وأثبتت الأشعة إصابته بنزيف حاد في المخ، قبل أن يتم نقله بعدها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في المخ والأعصاب بالسادس من أكتوبر".

واستطرد: "نائب رئيس النادي الأهلي، خضع لجراحة دقيقة في المخ حوالي الخامسة مساءً ونجحت، قبل أن يخضع لجراحة أخري انتهت منذ قليل عبارة عن عمل قسطرة وحقن للشرايين لعدم معاودة النزيف مرة أخرى".

وقال شوقي: "العامري فاروق حسب تعليمات الطبيب أنه سوف يتواجد بالعناية المركزة ومتابعة الافاقة خلال 24 ساعة، داعيا الملايين بالدعاء له بالشفاء.

وأردف محمود شوقي: "محمود الخطيب يتواجد حاليًا في السعودية ولكن اتصالاته لم تنقطع، وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي متواجدين داخل المستشفى للاطمئنان عليه، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

واختتم: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حرص على التواجد في المستشفى والاطمئنان على العامري فاروق، بالإضافة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وغيرهم من رؤوساء الاتحادات والقيادات الرياضية والشخصيات العامة".

عامري فاروق حسين لبيب الحالة الصحية للعامري فاروق

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