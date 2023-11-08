ورثة مارادونا يفوزون في معركة العلامة التجارية للاتحاد الأوروبي

بعد مرور عدة أعوام على وفاة دييجو مارادونا فاز في النهاية ورثته في معركتهم للقيام باستخدام اسم عبقري كرة القدم الأرجنتيني وذلك بعد أن قامت المحكمة العليا بأوروبا بالفصل والحكم إن شركة ساتفيكا الأرجنتينية والتي تعد مملوكة لمحاميه السابق لا يحق لها القيام بالحصول على تلك العلامة التجارية والتي قد حصل عليها مارادونا وتعد تابعة في الوقت نفسه باسمه للاتحاد الأوروبي وذلك لكل من الملابس وأحذية وبعض خدمات تكنولوجيا المعلومات وذلك في عام 2008.

على الجانب الآخر وفقا لموقع " apnews " وبعد وفاة دييجو مارادونا في عام 2020، قد طلب من ساتفيتسا من مكتب براءات الاختراع التابع للاتحاد الأوروبي EUIPO القيام بنقل العلامة التجارية إلى الشركة وذلك بناءً على وثيقة عام 2015 والتي تعد صادرة عن مارادونا وتسمح في الوقت نفسه لساتفيتسا بالقيام بالأستخدام التجاري لتلك العلامة التجارية وبعض الأتفاقيات الآخرى غير مؤرخة.

وقد طلب ورثة دييجو مارادونا من الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية بالقيام بشطب الصفقة المسجلة في سجله.

وأشار القضاة إن الوثائق التي قد تم تقديمها لتلك الشركة لا تبرر رسميا القيام بالتنازل عن العلامة التجارية لصالحها وذلك بموجب عقد موقع بين الطرفين.

وأضافوا أن مارادونا قد توفي قبل القيام بتقديم طلب تسجيل الانتقال، ولم تتمكن ساتفيتسا في المقابل من القيام بتصحيح بعض المخالفات التي تم القيام بالعثور عليها. ولم تتمكن في الوقت نفسه من تقديم أي وثائق أخرى.

وعلى الجانب الآخريحق لساتفيكا الثيام بالاستئناف وذلك أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي تعد من أعلى محكمة في أوروبا.