خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أحقية فتوح في فسخ التعاقد مع الزمالك

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن أحمد فتوح يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك والشكوى في الفيفا في أكثر من حالة.

وقال العماري في تصريحات تلفزيونية، إنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وأضاف العماري أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة.

وأوضح أنه من الوارد أن يقوم فتوح باللجوء لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة لمدة 15 يوما ومن ثم فسخ العقد بسبب تلك النقطة.

وأتم: «ليس من حق فتوح التوقيع لأي نادٍ طوال الموسم الجاري، وليس من حقه التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، لأن فترة الحماية تكون للاعبين فوق الـ28 عام، وفتوح لم يصل لهذا السن».

وختم: «يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح وذلك بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة وحال تدربه مع قطاع الناشئين فإن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد».

