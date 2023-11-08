عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أحقية فتوح في فسخ التعاقد مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن أحمد فتوح يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك والشكوى في الفيفا في أكثر من حالة.

وقال العماري في تصريحات تلفزيونية، إنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وأضاف العماري أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة.

وأوضح أنه من الوارد أن يقوم فتوح باللجوء لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة لمدة 15 يوما ومن ثم فسخ العقد بسبب تلك النقطة.

وأتم: «ليس من حق فتوح التوقيع لأي نادٍ طوال الموسم الجاري، وليس من حقه التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، لأن فترة الحماية تكون للاعبين فوق الـ28 عام، وفتوح لم يصل لهذا السن».

وختم: «يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح وذلك بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة وحال تدربه مع قطاع الناشئين فإن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد».
 

فتوح أحمد فتوح الزمالك الفيفا العماري خبير اللوائح الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

طارق السيد يكشف عن مفاجأة بشأن خليفة أوسوريو لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

كنت بتعشى.. تفاصيل أقوال أحمد فتوح خلال التحقيق معه في الزمالك

قصف إسرائيلي عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بغزة

استقالة نائب بريطاني من حزب العمال احتجاجًا على عدم دعم الهدنة في غزة

تأهيل الترع ورفع كفاءة المنظومة المائية.. أهم مشاركات الري في حياة كريمة

دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردد 12 كلمة في الصباح والمساء

بالتزامن مع حرب غزة.. إدارة بايدن تحذر الجامعات والمدارس من المضايقات والإسلاموفوبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحمل.. تعرف على أهمية حمض الفوليك

عار كبير.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري وميجان

برام ستوكر.. كيف استلهم شخصية دراكولا وهل كانت حقيقية؟.. تفاصيل مدهشة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ