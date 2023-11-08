مجلس الزمالك يتمنى الشفاء العاجل للعامرى فاروق

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها الأخير خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم.



ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق.

وتعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.