أخبار الفن.. أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي.. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

وجه المطرب المعتزل آدهم نابلسي رسالة للفنانين، يحثهم فيها على التخلي عن مجال الفن واتباع طريق الله, من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

و قال أدهم نابلسى من خلال الفيديو:"نشعر جميعًا بالألم والعجز لعجزنا عن مساعدة غزة و نشاهد جميعًا المذابح التي تحدث، ولكن كمسلمين لا يجب أن نستسلم ز يجب أن نتوب إلى الله، وعندما نسمع الأذان يجب أن تكون مساجدنا مليئة أعلنوا توبتكم إلى الله لدعم إخوتنا في غزة".

وأضاف آدهم نابلسي: “لجميع المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين، كنت مثلكم في السابق، ولكن الله هداني وتغيرت حياتي .. توبوا إلى الله”.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب من داخل إحدى المحلات التجارية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهى تحتضن حسام حبيب وأرتدت تيشرت مموه وبنطلون واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

تبدأ قناة ‏CBC يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" في تمام التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

حلقة الخميس المقبل ترفع شعار "ونحكي كمان" وفيها يحكي محمود سعد قصة الهرم المائل والهرم الأحمر، ونتعرف منه على حكاية "فرح" أشهر بائعة فطير في المعصرة.

أما حلقة الجمعة من "sold out كامل العدد"، فيقدم البرنامج ليلة فنية غنائية متميزة تحت عنوان "الحكاية بأصواتنا" يمتزج فيها الحكي من إلقاء الفنان سيد رجب، والغناء بصوت المطربة لينا شماميان التي تقدم مجموعة من أشهر أغاني التراث الفلسطيني والمصري.