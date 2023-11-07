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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. خالد النبوى يفتح خزائن أسراره مع محمود سعد فى sold out

صدى البلد

يحل الفنان خالد النبوى ضيفا على برنامج sold out، تقديم الإعلامي محمود سعد، المذاع على منصة watch it، وقناة cbc في لقاء مع الجمهور خلال حلقة البرنامج يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

يخوض النجم خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل راجعين يا هوا.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الأنتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

فى سياق متصل يستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنان على الحجار فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير SoldOut، حيث يقوم محمود سعد بتصوير حلقة الفنان على الحجار يوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الحالي.

تصوير الحلقة يتم داخل مسرح معهد الموسيقي العربية، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

أسعار التذاكر


وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر الحلقة للجمهور الراغب فى حضور الحلقة، حيث طرحت تذاكر الحفلة بفئتين مختلفتين الأولى تبلغ سعرها بـ300 جنيه والثانية بـ200 جنيه.
 

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