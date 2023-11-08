محمد صلاح يبرز عضلاته في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر صلاح في الصورة من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

تسبب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي في اصابة آندي تاونسند، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي لوتون تاون بالذهول، وذلك خلال مباراة الفريقين.

وتعادل ليفربول ونظيره لوتون تاون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصف تصرف محمد صلاح بالشيطاني

واقترب كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز من التسجيل لـ ليفربول، لكن الأخير أهدر أخطر فرصة في المباراة بعد رأسية محمد صلاح للاعب الأوروجواياني الذي سدد فوق المرمى.

وعلى الرغم من إهدار نونيز للكرة، إلا أن آندي تاونسند يشعر أن ما فعله محمد صلاح قبل وصول الكرة لـ نونيز كان "شيطانيًا".

ماذا قال آندي تاونسند عن محمد صلاح؟

وقال تاونسند في تصريحات لموقع الدوري الإنجليزي: "لم أصدق ما قام به محمد صلاح، لقد سدد رأسية بطريقة شيطانية، لا أصدق أنها لم تذهب للمرمى"

وأضاف: "لقد أسقط محمد صلاح الكرة على طبق من ذهب لـ نونيز وكان عليه أن يضعها في المرمى، ولكنه أخطأها وذهبت الكرة بعيدة عن الشباك".

لم يقدم محمد صلاح أفضل أداء له أمس في مواجهة لوتون تاون الأولى له منذ انضمامه للريدز في 2017، وأهدر وزملائه العديد من الفرص على مرمى الفريق الصاعد حديثًا.