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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في دوري منافسات كرة القدم

صدى البلد

قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو هلال، مدير المركز الهندسي بالجامعة؛ بتكريم الطلاب الفائزين في دوري منافسات كرة القدم التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بحضور الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي الدعوة والإغاثة، والدكتور مصطفى الشيمي، مدير مكتب المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، والدكتور رضا عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة.

جاء هذا انطلاقًا من حرصه على تكريم أبنائه الطلاب المتفوقين في جميع الأنشطة الرياضية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة باعتبار أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الفائزين في المنافسات الرياضية من الطلاب المصريين والوافدين، وأشاد فضيلته بالروح الرياضية العالية التي سادت بين الطلاب خلال الفعاليات، مؤكدًا على أنها تعكس الأخلاق الطيبة التي يتحلى ويتصف بها طلاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال.

وثمن رئيس جامعة الأزهر الجهود المبذولة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير إدارة الجوالة، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية بفرع البنات، والدكتور أحمد سامي،  منسق الأنشطة الطلابية، إضافة إلى الجهود المبذولة من فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر.

ومن ناحية أخرى وعلى هامش احتفالية التكريم تفقد رئيس الجامعة نزل الشباب ودار الضيافة بحرم الجامعة بمدينة نصر.

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