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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مسافرون: العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن المقصد السياحي المصري من المقاصد السياحية العالمية التي عليه طلب كبير لزيارتها حاليا .

وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف، خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية المقامة حاليا، أن جميع الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية ومدنها التاريخية والترفيهية أيضا.

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وأشار إلى أنه رغم التوترات السياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني؛ إلا أن الطلب مستمر على المقاصد السياحية المصرية، ولكنه تباطأ إلى حد ما، خاصة في مدن جنوب سيناء، وهذا مقارنة بما كنا نتوقعه في هذا التوقيت من العام، خاصة أن شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، كانت الحجوزات أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة، ولكن في ظل الأحداث في فلسطين، وتوترات المنطقة؛ تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.

ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه رغم وجود طلب على جميع المدن السياحية في بورصة لندن؛ إلا أنه يوجد طلب متزايد بشكل كبير حاليا، خاصة على مدن القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وأشاد عاطف عبد اللطيف، بتصريحات وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، في بورصة لندن السياحية، مشيرا إلى أنها أعطت نوعا من الاطمئنان، ورسائل إيجابية، تدعم خطة مصر في الوصول إلى 30 مليون سائح، وما تقوم به حاليا من مجهودات لتحقيق هذا الهدف.

و دعا عبد اللطيف، إلى أهمية الاستمرار في نهج تغيير الفكر التقليدي، وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم.

وشدد على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام والبث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا، ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والأثرية المصرية للعالم كله، ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر، وتصويرهم داخل المناطق السياحية، وكذلك اليوتيوبر والمشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر للعالم كله .

وأكد الدكتور عاطف، أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق بين جميع المعنيين والمختصين، وتغليب المصلحة العامة على مصالح كل جهة أو منظومة بشكل منفصل، ولا بد من التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة والشركة الوطنية مصر للطيران وإير كايرو، في تقديم برامج سياحية مناسبة، سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين، وخطة أسعار مناسبة، وطريقة سداد فيها نوع من المرونة، وكذلك تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق وشركات السياحة ومصر للطيران.

وشدد على أهمية أن تتعامل إير كايرو بنفس السياسة البيعية لشركة مصر للطيران مع الشركات السياحية في تعاقداتها.

جمعية مسافرون للسياحة والسفر مال واعمال اخبار مصر جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بورصة لندن Finance Real Estate

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