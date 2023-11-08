"مستثمري البحر الأحمر": 3 رسائل نبثها خلال المشاركة في بورصة لندن السياحية

قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إننا نشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM 2023" بجناح كامل، ولدينا 3 رسائل نبثها خلال المشاركة هذا العام.

وأوضح “كامل”، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الرسائل الثلاثة تتمثل في تصدير فكرة الأمن والأمان للمقصد السياحي المصري لكل أنحاء العالم، كما سيتم طلب الالتزام من شركات السياحة بالموسم الشتوي والعقود المبرمة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الرسالة الأخيرة تتمثل في تشجيع وتحفيز السياح على قضاء رحلاتهم في الموسم الشتوي بمصر والاستمتاع بأجوائها.

WTM 2023



وأشار المستثمر السياحي، إلى أن توضيح الصورة الصحيحة عن مصر، وعدم خلطها بأحداث غزة مشيرا إلى أن الإعلام يدعي أننا في مواجهة أو صراع، ولذلك نقوم بتوضيح الصورة الحقيقية أمام الإعلام الغربي وتصحيح المفاهيم.

تابع “عقدنا اجتماعات مكثفة مع منظمي الرحلات الكبار، أبرزها تيوي وأوديون وايزي جيت، وركزنا في الحديث على الثلاثة رسائل التي ذكرناها سابقا”.

توقع أن يكون هناك عودة قوية في احتفالات أعياد الكريسماس لنغلق عام 2023 بأعداد جيدة، معربا عن آماله باستقرار الأوضاع.