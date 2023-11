العرض العالمي الأول لفيلم حُطَام في مهرجان باكو الدولي للأفلام القصيرة

يشهد الفيلم الأذربيجاني القصير حُطَام للمخرجة سعاد جارا عرضه العالمي الأول في موطنه ضمن فعاليات النسخة 14 من مهرجان باكو الدولي للأفلام القصيرة (10 - 15 نوفمبر/تشرين الثاني)، حيث ستحضر المخرجة عرض الفيلم الذي تليه مناقشة مع الجمهور.



تنطلق أحداث الفيلم عندما يعود محارب مخضرم إلى بلدته باحثًا عن السلام النفسي بينما يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تقع صدفة غير متوقعة تضعه في مواجهة مباشرة مع شياطينه الداخلية.



حُطَام تأليف وإخراج سعاد جارا، وبطولة أورخان اسكندرلي الذي عادة ما يتعاون مع المخرج الأذربيجاني المعروف هلال بيداروف، ويشاركه البطولة سوري حسين، ريفكا خريبونوفا، إلى جانب عدد من الممثلين غير المحترفين من أهل القرية. الفيلم من إنتاج سعاد جارا وإسماعيل سفرعلي، شركة الإنتاج Astar Productions، تصوير أليسا تاريليشيفا، مونتاج أندريه كليشنيكوف، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في جميع أنحاء العالم.





سعاد جارا صانعة أفلام ومنسقة مهرجانات. حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة والسياسة العامة من كلية لندن للاقتصاد وماجستير في الآداب في الفن الحديث والمعاصر من جامعة غلاسكو في سكوتلاندا، في 2021 قدمت أول أفلامها الروائية القصيرة "Breakfast" وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان ماموث لاكيس السينمائي، وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان برلين ليفت أوف السينمائي.

فاز فيلمها الوثائقي التجريبي القصير "How to Become a Mermaid" بجائزة كودوس في مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود. وتعكف حاليًا على فيلمها الروائي الطويل الأول "Hotel Diana" الذي اختير ضمن المشاريع الفائزة في منتدى الإنتاج المشترك "عندما يلاقي الشرق الغرب" في مدينة تريستا. كما اختير ليكون جزء من معمل تطوير ليس إز مور.