لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

تعد الدوخة من الأعراض الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص، وترجع إلى عدد من الأسباب، أبرزها الإفراط في تناول السكريات ارتفاع درجات الحرارة،وعدم اهتمام الشخص بتناول طعام صحي ومتكامل .. احيانا وغيرها، وعلى الرغم من ذلك يزداد البحث عن طرق علاج الدوخة'، حيث إن هناك نصائح اليومية التي تساعد في علاج الدوخة والوقاية منها في المنزل،ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير طرق الوقاية من الدوخة.

الوقاية من الدوخة بعد أكل السكريات:



الحد من تناول الكافيين ،كالقهوة،وتجنب الكحول والشاي والمياه الغازية ومشروبات الطاقة.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

الإقلاع عن التدخين.

يجب قبل الاكل الحرص على شرب الكثير من الماء.

عدم الوقوف بشكل مفاجئ ولكن الوقوف ببطء وبشكل تدريجي.



تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات مما يسبب حدوث الدوخة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

الحد من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية،

تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف وبروتينات لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون كالأسماك

الحرص على الدواجن منزوعة الجلد، والدهون الصحية كالأفوكادو وزيت الزيتون، والأطعمة الغنية و كالفاكهة والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم بمعدل 7-8 ساعات ليلاً، مع أخذ قيلولة خلال النهار إذا احتاج الجسم ذلك.

تجنب ممارسة أي تمرين أو نشاط قد يعرض الشخص للخطر أثناء شعوره بنوبة الدوخة؛ مثل قيادة المركبات، أو صعود الأدراج، أو استخدام الآلات الثقيلة.

اتباع نظام غذائي صحي، ويتضمن ذلك الإكثار من الخضار، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، إذ يساهم ذلك في تحسين الشعور بالتحسن والحفاظ على وزن صحي.

عدم الاستلقاء بوضعية يكون فيها الشخص بشكلٍ مسطح تمامًا عند شعوره بأن الأشياء تدور من حوله.