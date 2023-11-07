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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فاكهة غير منتشرة بالأسواق.. تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتخفض مستوى السكر بالدم

فاكهة القشطة
فاكهة القشطة

 تعد فاكهة القشطة غير معروفة لدى الكثير من الأشخاص رغم فوائدها كما لها العديد من العناصر الغذائية منها الزنك والفوسفور فضلًا عن عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على خفض الضغط الشرياني المرتفع، كما يساعد غناها بالكالسيوم على دعم الكتلة العظمية ومحاربة ترقق العظام.

 أيضًا تحتوي على نسبة من معدن المغنيسيوم الذي يعمل على تخليص المفاصل من وترسب الأحماض، مما يخفف التهاب المفاصل والروماتيزم ،علاوة على ذلك  تحتوي القشطة على نسبة من الحديد الذي يساعد على مكافحة الأنيميا مما يساهم في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الأمراض فضلًا عن تحسين صحة البشرة وتقليل التجاعيد.


 فوائد صحية لفاكهة القشطة:


تقلل الفاكهة من خطر الإصابة بالسرطان، وهي تقتل الخلايا السرطانية.

فاكهة القشطة مضادة للالتهابات وتساعد على التخفيف من أعراض العدوى البكتيرية والفيروسية كفيروس الهربس والورم الحليمي البشري.

تساعد على الحفاظ على صحة الفم وتحارب البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهاب اللثة.
خفض مستويات السكر المرتفعة عند مرضى السكري.

تخفيف التوتر والأرق والمشاكل العصبية، وتعزيز الاسترخاء.

تحسين عمل الجهاز الهضمي نتيجة العناصر المغذية في القشطة.

تخفيف الالتهاب والألم المفصلي عن طريق تثبيط السيتوكينات التي تحرض الالتهاب.

خفض ضغط الدم المرتفع.

التخلص من القمل والطفيليات باستعمال خلاصة أوراق القشطة.

تعتبر فاكهة القشطة من الفواكه القليلة الدهون والسعرات الحرارية، فضلًا عن أنها تحتوي نسبة عالية من الماء والألياف التي تزيد الإحساس بالشبع وتنقص الوزن.

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تحتوي القشطة على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة البشرة

وتحسن التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما يفيد ماسك لب الفاكهة في ترطيب البشرة وعلاج البثور والدمامل وحب الشباب.

تحتوي فاكهه القشطه العديد من العناصر المغذية التي تزيد صحة الشعر، ويستخدم مسحوق بذور القشطة وأوراقها للتخلص من طفيليات الرأس كذلك مكافحة القشرة في الرأس.

المصدر: Verywellhealth

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