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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صديق الأمس .. القندوسي يواصل التهديف ويتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

صدى البلد

واصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، التهديف باحرازه الهدف الخامس له من بداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الاهلي لتصبح النتيجة 1-1.

وكان ياسر إبراهيم كان احرز هدف الاهلي الاول ، ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمسابقة الدوري.

 

كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي اللقاء بتشكيل يضم ‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.  ‏
خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا

اما تشكيل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

 

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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