للإفراج عن الرهائن.. كندا تدعو لوقف إطلاق نار في غزة

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى القدس في غزة يواجه نقصا حادا في الوقود ومن المتوقع أن ينفد الوقود اليوم الأربعاء.

كما أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية في محيط مستشفى القدس في غزة، مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "نحن عاجزون عن الاستجابة لاستغاثات المواطنين المتضررين جراء الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفي القدس".

وأضاف أنه تم تقليص غالبية الخدمات المقدمة في مستشفى القدس بـ غزة جراء الشح الشديد في الوقود.