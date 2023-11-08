حبس عصابة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات ببني سويف

أمر مدير نيابة اهناسيا بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في إتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

وكان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للمقدم احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز.

وتبين من المعلومات والتحريات الأولية في ضوء المعلومات الواردة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" يقيمون بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية على رأسها المقدم احمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، وضباط وحدة المباحث بالمركز بإستهداف أفراد التشكيل العصابي، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.