القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يستقبل نظيره للسعودي للتضامن مع أهالي غزة

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للملكة العربية السعودية بالإسكندرية بمقر القنصلية الفلسطينية بالاسكندرية في زيارة للتضامن مع شعبنا العربي الفلسطيني جراء الحرب الجارية في قطاع غزة.





وأطلع السفير بدران القنصل العام السعودي مزيد الهويشان على أخر المستجدات في الحرب الجارية على قطاع غزة والوضع الراهن في الضفة الغربية والقدس.

واكد القنصل العام السعودي على دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة و حكومه وشعبا للقضية الفلسطينية وقدم سعادته واجب العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.