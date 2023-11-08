عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يستقبل نظيره للسعودي للتضامن مع أهالي غزة

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية  القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للملكة العربية السعودية بالإسكندرية بمقر القنصلية الفلسطينية بالاسكندرية في زيارة للتضامن مع شعبنا العربي الفلسطيني جراء الحرب الجارية في قطاع غزة.
 

مؤتمر"مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" بزراعة الإسكندرية يوصي بإنشاء بنك للأصول الوراثية الحيوانية


وأطلع السفير بدران القنصل العام السعودي مزيد الهويشان على أخر المستجدات في الحرب الجارية على قطاع غزة والوضع الراهن في الضفة الغربية والقدس.

واكد القنصل العام السعودي على دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة و حكومه وشعبا للقضية الفلسطينية وقدم سعادته واجب العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

الاسكندرية الامن الغذائي الثروة الحيوانية السعودية الشقيقة الضفة الغربية المملكة العربية السعودية دولة فلسطين قطاع غزة مزيد بن محمد الهويشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

توجيه رئاسي برعاية النابغين..الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ"السادس الابتدائي" للدراسة بعلوم دمياط

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة

البيت الأبيض: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة

الموبايلات أسعارها بتنزل .. أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

نتنياهو يشترط: لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

طريقة عمل البرجر دون فول صويا

فيديو

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ