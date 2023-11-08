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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر"مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" بزراعة الإسكندرية يوصي بإنشاء بنك للأصول الوراثية الحيوانية

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

أوصى المؤتمر الدولي السادس (مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي) الذي نظمه قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني والذي اختتم أعماله اليوم /الأربعاء/ بضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية وسريعة لإنشاء بنك للجينات أو للأصول الوراثية الحيوانية المحلية، والعمل على استكمال السلسلة الإنتاجية لصناعة الدواجن سواء في القطاع التجاري أو الريفي بما يضمن مواصلة التنمية المستدامة لهذا المكون المهم وبما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من البحوث المتصلة بما يعرف بالتعبير الجيني والترانكربيتوم والبروبيوم في تحسين إنتاجية حيوانات المزرعة ، مع تطويع التطور المتسارع في تقدير نواتج عمليات التمثيل المختلفة للاستفادة من ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية خاصة بعد أن أصبحت ضرورة مع تعاظم إجراء البحوث المتصلة بالتحسين الوراثي للحيوانات المصرية كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة : "إن فاعليات المؤتمر تضمنت مناقشة العديد من القضايا المهمة على رأسها الأمن الغذائي .. موضحاً أن الجلسات ناقشت عدة محاور تتعلق بأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياه وإعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية، وكذلك واقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية.
ومن جانبها..أكدت الدكتورة هبة صبري سلامة وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 300 من أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهتمين بالثروة الحيوانية وتضمنت الفعاليات ورشة عمل عن التطبيقات الصناعية للنانو تكنولوجي والميكروبيولوجي للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية.
كما تضمن المؤتمر جلسات علمية أونلاين شارك فيها أساتذة من إسبانيا والصين واليابان والمكسيك وتركيا ومجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، كما أجريت جلسات عن الاستزراع السمكي واستخدام تقنية المياه الممغنطة على أداء الحيوانات المزرعية.
 

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