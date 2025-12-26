تمثيل والأسلحة بلاستيك.. حقيقة فيديو استيقاف مسلحين لـ توك توك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلالهما أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا ويستوقف مركبة توك توك.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته السلاح الظاهر بمقطعي الفيديو، وتبين أنه سلاح هيكلي بلاستيكي، وبمواجهته اعترف بأنها مشاهد تمثيلية قام بتصويرها ونشرها خلال عام 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات.

وبتاريخ 22 ديسمبر أعاد نشرهما لتحقيق أرباح مالية، كما تم ضبط القائم على تصوير مقطعي الفيديو سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.