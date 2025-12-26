سقوط عصابة أعدت 180 كيلو مخدرات للترويج بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على إحدى أخطر عصابات الاتجار في المخدرات وبحوزتهم قرابة ١٨٠ كيلو من المخدرات المختلفة.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة بإعداد عناصر جنائية كمية ضخمة من المواد المخدرة، أكدت التحريات صحة المعلومات، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى وكر اختباء المتهمين ونجحت القوات في القبض على ٦ عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة.

وعثر بحوزة المتهمين على ٢٠ كيلو هيروين، ١٨ كيلو حشيش، ١٥٠ كيلو هيدرو، بندقية خرطوش ، ١٠ طلقات ، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى للدفاع عن النفس ، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.