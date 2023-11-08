نواب وأحزاب يشيدون بزيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية لمصر .. ويؤكدون: تعكس دور مصر المحوري لحل القضية الفلسطينية 

حزب المؤتمر: زيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ولقائه الرئيس السيسي رسالة للعالم بدور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

نائب: زيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية لمصر ولقائه السيسي تعكس دور مصر في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

برلمانى: لقاء الرئيس بمدير المخابرات الأمريكية يعكس دور مصر المحورى فى المنطقة

أكد نواب وأحزاب أهمية زيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على وعي الولايات المتحدة الأمريكية بدور مصر القوي والمحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال النائب مصطفى سالمان أن هذه الزيارة تعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية ويؤكد الدور المصري المتعاظم في الأزمة الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور كبير وبذلت جهودا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدما ملموسا ونجاحات متعددة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم لهم في المستشفيات المصرية.

وأشاد النائب مصطفى سالمان، بما شهده اللقاء من تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي دعمت ولا تزال تدعم فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، فالهدف الرئيسي لمصر هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى العقود السابقة.



وقال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي ، إن زيارة رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للعالم بالدور المحوري المصري في حل القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم ، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة تأكيد على دور مصر القوي والمحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، على أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية تأكيد على الحرص المتبادل لدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات.



وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لم تهدأ حتى تتوقف هذه المهزلة والوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، علاوة على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر تقوم بملحمة حقيقية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي يواجه قصفا صاروخيا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي،، بوليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد لحدة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، كما أنه يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تراعي أبسط قواعد القانون الدولي.

وقال محسب إن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، إضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد، إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.



أضاف عضو النواب أن الرئيس كان حريصًا علي توضيح محددات محددات الموقف المصري، ما يحدث داخل قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، لافتًا إلى أن مدير المخابرات الأمريكية أكد حرصه مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف الجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال.

وشدد محسب على أن مصر تقوم بملحمة حقيقة من أجل الضغط علي إسرائيل للسماح بنافذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه قصف صاروخي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان، فيما تتواصل بلا توقف الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال توفير الأطقم الطبية على بوابة معبر رفح انتظارًا لوصول المصابين الذين يتم الكشف عليهم وتحديد نقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.