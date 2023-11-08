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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هنغاري، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 50 ألف فلسطيني انتقلوا اليوم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة.

وأكمل هنغاري أن الاحتلال وجه ضربة قاسية للمنظومة البرية والبحرية لحركة المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.
 

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

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