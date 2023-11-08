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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعيب جامد.. إبراهيم عبد الجواد يعلق علي أداء لاعب بيراميدز

وليد الكارتي
وليد الكارتي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي اداء اللاعب وليد الكارتي في مباراة الزمالك وبيراميدز في كاس مصر .


 

وكتب إبراهيم عبد الجواد  عبر  حسابه الشخصي علي فيسبوك :"‏ ‏وليد الكارتي لعيب جامد قوي بجودة مختلفة و مميزة .. من أحسن الأجانب في الدوري المصري الزمالك_بيراميدز


 

نجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتيلتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه.

 

وكان الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل يضم


 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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