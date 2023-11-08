مرماش الفوطة.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق على الهدف الأول للزمالك وبيراميدز في كاس مصر.





وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي علي تويتر : " زيزو لمنسي لدونجا بجووول.. الزمالك مرماش الفوطة".





عاد الزمالك من جديد للقاء نصف نهائي كأس مصر بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ،ليحصل على الإنذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.