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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيرادات السكك الحديد ومعرض النقل الذكي.. كامل الوزير يطلق تصريحات لأول مرة

وزير النقل
وزير النقل

كامل الوزير: ٨٠٠ الف جنبه غرامات السكك الحديد اليوم فقط 

كامل الوزير: قطار جديد ينطلق من من القاهرة الى منوف ١١ مساء

كامل الوزير: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل يستغرق ٦ أشهر

كامل الوزير: ١٠ آلاف حاوية في تجارة الترانزيت بمحطة تحيا مصر في الإسكندرية

 

اطلق الفريق كامل الوزير وزير النقل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي. 

 

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل معرض النقل الذكي في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا المعرض الذي يقام في مصر في غاية الأهمية.

وأضاف كامل الوزير، أن عدد كبير من وزراء النقل العرب شاركوا في معرض النقل الذكي، متابعا أن مصر تشهد نهضة شاملة وفي ملف الطرق أيضا.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نعمل على تطوير أنظمة الاتصال والإشارات المتحركة، لدينا أكبر ٣٣ شركة عالمية في مجال النقل، واكبر ٥ خطوط ملاحظة في العالم في مجال النقل البحري.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطورات ملحوظا، مضيفا أن نستهدف أن يتم نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق.

وأضاف كامل الوزير، أن نستهدف نقل ٥ ملايين طن بضائع بدلا من ٣.٥ مليون طن، متابعا أن اتلقي شكاوى ركاب القطارات ويتم حلها فورا.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ٨٥٠ عربة غلال علي أعلى مستوى لمنع وجود فاقد في القمح، ولدينا ١.١ مليون راكب بزيادة ٤٠٠ الف راكب يوميا.

واشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن تم تحديد أماكن رشق القطارات بالحجارة وقمنا بلقاءات توعية.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن كل القطارات التي كانت تقف في منطقة شبرا تحولت إلى محطة مصر، مضيفا أن قطار جديد ينطلق من من القاهرة الى منوف ١١ مساء.

وأضاف كامل الوزير، أن اتوقع زيادة الأشغال في القطار المكيف علي طريق مطروح.

وأشار إلى أن ١٠ آلاف حاوية في تجارة الترانزيت بمحطة تحيا مصر في الإسكندرية.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ١٣ مليون جنية و ٣٧١٧ دولار و٥٨٥ يورو إيرادات السكك الحديد يوميا.

وتابع كامل الوزير، أن غرامات السكك الحديد التي تم تجميعها اليوم وصلت إلى ٨٠٠ الف جنيها، مستدركا أن اي مخالفات ترتكب يتم تحصيل غرامة فورية.

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن اناشد الركاب عدم التهرب من دفع تذكرة القطار لأنها حق الدولة، مصر تقدم الفرص الاستثمارية وتختار الأفضل لتعظيم الاستثمارات.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل يستغرق ٦ أشهر.

وتابع كامل الوزير، أن الكليات العسكرية سيتم نقلها، متابعا أن يجب التدريب جيدا وتأهيل الانظمة لمونوريل شرق النيل.

واكمل أن سعر تذكرة المونوريل افضل من استخدام السيارة، لافتا إلى أن لدينا صناعة قطارات ولانشات بقوة شد ٧٠ حصان.

 

 

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