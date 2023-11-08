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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين في مصر: قطاع غزة تحول إلى مقابر للأطفال والنساء

غزة
غزة

قال دياب اللوح سفير فلسطين في مصر ، إن كل دول العالم يدعون إلى وقف إطلاق النار وإدخال المواد الإغاثية للقطاع، متابعا: نحن نعيش في خيبة أمل من رد فعل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف "دياب اللوح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن إسرائيل مدعومه من دولة كبرى، تساندها في فعل ما تريد، فهي ترتكب مجازر دموية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن قطاع غزة تحول إلى مقابر للأطفال والنساء والكبار، مشددا على أن المواطن الفلسطيني صامد على أرضه ويجسد أسطورة من الصمود، بالرغم ما يتعرض له يوميا، من مجازر وتجويع وقطع للكهرباء والمياه.

واسترسل: شعب فلسطين العظيم لديه روح عالية من التضحية والعطاء، ولن يهزم أبدا أمام آلات الحرب الإسرائيلية، وأقدم التحية لكل فلسطيني صامد على أرضه.

قطاع غزة المجتمع الدولي حقوق الإنسان شعب فلسطين اخبار التوك شو

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