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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكون واحد من مطبخك.. ماسك سحري للشعر المجعد

الشعر
الشعر

تعاني الكثير من الفتيات أصحاب الشعر المجعد من العديد من المشاكل مثل الجفاف و عدم توافر المنتجات التي تتناسب مع الشعر المجعد، مما يجعل الكثير من الفتيات في البحث عن وصفات أو منتجات تتماشي مع الشعر المجعد.
أكد موقع بولدسكاي، إلي أن هناك روتين للعناية بالشعر لمدة خمسة أيام يسهل القيام به، باستخدام مكون واحد فقط من مطبخك هو  العسل.

العسل مرطب طبيعي، مما يعني أنه يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في شعرك، مع توفير التغذية أيضًا،  كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي شعرك من البيئة وتساعده على البقاء صحيًا وقويًا.

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كيفية استخدام العسل مع الشعر المجعد

اليوم الأول: ابدأ بتمشيط شعرك بفرشاة لإعادة توزيع الزيوت الطبيعية لشعرك وتقليل التجعد، بعد تمشيط الشعر، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع بضع قطرات من زيت اللافندر في وعاء صغير ودلكي الخليط على شعرك. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة قبل غسله بالماء البارد.

اليوم الثاني: قبل غسل الشعر بالشامبو، ضعي مزيجًا من خل التفاح والعسل على شعرك لتغذية فروة رأسك وتقليل التجعد، اتركي الخليط على شعرك لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

اليوم الثالث: اصنعي بلسمًا عميقًا في المنزل عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل في وعاء صغير، قومي بتدليك الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

اليوم الرابع: اصنعي قناع بياض البيض لشعرك عن طريق خلط بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل، قومي بتدليك الخليط على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

الشعر الشعر المجعد العسل بياض البيض مضادات الأكسدة

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