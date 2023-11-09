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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية: الإصدار الثالث من الصكوك لهذا العام بقيمة 550 مليونا

صدى البلد

 أصدر البنك الإسلامي للتنمية أمس الإصدار الثالث من الصكوك لهذا العام بقيمة 550 مليونا بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح البنك أنه سيتم توجيه عائدات هذا الإصدار لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعافي، و معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر في البلدان الأعضاء.

وثمّن نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال، ثقة المستثمرين في مهمة البنك المتمثلة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن استجابة المستثمرين إيجابية، في ظل ظروف السوق المتقلبة مما يساعد على بناء أساس قوي لتحقيق أهداف البنك، ومقدماً شكره للمديرين الرئيسيين المشتركين في الإصدار، على جهودهم في تقديم صفقة ناجحة للأسواق المالية.

وأوضح زامير، أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تضم 57 دولة عضوًا وتتولى مهمة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

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