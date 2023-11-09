ملابس كاجوال غريبة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت جنا عمرو دياب، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت باللون الرمادي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جنا دياب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، تسريحة السنبلة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور جنا عمرو دياب