عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آخر فسحة في العُمر.. انتهاء حياة خمسينية سقط عليها سور حديقة بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في نهاية العقد السادس من عمرها، أثناء سيرها مع شقيقها، حيث سقط عليها جزء من سور حديقة قديم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود اشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول المدعوة “بدرية ج.م.م، 57 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز دار السلام”، جثة هامدة.

ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق في سوهاج

محافظ سوهاج: مشروعات برنامج التنمية المحلية وفرت العديد من فرص العمل

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من:" زوجها المدعو احمد ا.ع، 57 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وشقيقها المدعو متولي ج.م.م، 39 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم"، قررا بأنه حال تواجد المذكورة في زيارة للثاني، وأثناء سيرهما سقط عليها جزء من سور حديقة قديم.

ملك ورثة المدعو “حلمي ع.ع.ع، يقيمون دائرة مركز دار السلام”، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط سور عليها ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا سور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

خلال أكتوبر.. ضبط 5431 علبة سجائر تباع بأزيد من أسعارها الرسمية في سوهاج

ترشيحاتنا

أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ارتفاع أرباح بنك ناصر إلى 3.095 مليار جنيه

أحمد مجدي: الزمالك لا يقف على لاعب وعبور بيراميدز رسالة تدعم الفريق

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

عامر حسين: الزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ