معوض: بيراميدز فريق قوي لكن البطولات للأهلي والزمالك

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك فارق كبير بين الأهلي وباقى فرق الدوري المصري، مشيرا إلى أن أسكواد بيراميدز على الورق قوي، ولكن على أرض الواقع مختلف تمامًا، خصوصا عندما يواجه الفريق السماوي قطبي الكرة المصرية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أندية لها تركيبة خاصة، تتعلق بالتتويج بالألقاب، والزمالك حقق نتيجة جيدة باللاعبين الموجودين في الفريق، وهناك إيجابية كبيرة للفريق الأبيض في ظل روح اللاعبين، والدعم الجماهيري الكبير، والأهلي والزمالك والإسماعيلي دائمًا يتسلحون بالعامل الجماهيري".

وأضاف: "متى سيفوز بيراميدز ببطولة رغم هذا الكم المميز من اللاعبين، كما يجب الإشادة بلاعبي الزمالك خصوصا محمد عبدالشافي الذي يقدم مستوى جيد، ولا يوجد فارق مطلقا بينه وبين أحمد فتوح، وبيراميدز خاض اللقاء وهو في أفضل مستوياته، حتى التغييرات كانت معروفة بنسبة كبيرة مثل رمضان صبحي وكريم حافظ، ولكن فوجئت بأن باتشيكو لم يحسن في التعامل مع التغييرات خصوصا بعد طرد أحمد توفيق".

وأكمل: "عبدالله السعيد كان يمنح فريق بيراميدز استحواذ كبيرة في المباراة، ومعظم الوقت كان يتحرك في المساحات، ومن الصعب عودته إلى اللعب في مكان وليد الكرتي، والسعيد دائما يتحرك بذكاء في المكان والتوقيت السليم، وهو يمنح زملائه حلول كثيرة داخل الملعب، وكان الأفضل وجود أحمد فتحي في وسط الملعب بدلا من مشاركة أحمد توفيق".

وتابع: "كانت هناك أخطاء دفاعية رهيبة من لاعبي الزمالك، ولو كان بيراميدز موفق في الفرص التي اتيحت له كان سيحسم اللقاء في الشوط الأول، وحسام عبدالمجيد ارتكب عدة أخطاء وكان يقف بشكل خاطئ في الملعب، ولولا حمزة المثلوثي تدخل في انفراد مايلي، لكان الزمالك استقبل الهدف الثاني".

وأنتقد معوض التدخلات العنيفة من أحمد توفيق لاعب بيراميدز، بعدما شارك خلال لقاء الزمالك في كأس مصر، مؤكدا بأنه تسرع في اللعب بخشونة زائدة عن الحد. كما أشاد بالفوز الذي حققه الزمالك بسبب روح اللاعبين، وأن الفريق دائما فوق أي لاعب يخرج عن النظام، كما أن الفريق لم يحقق بطولة حتى الآن، وأن يتم البناء على نتيجة المباراة خلال المرحلة المقبلة.

وأتم: "من الصعب تقييم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر حاليا، الوقت لازال باكرًا للحكم على مستوى الفريقين حتى موعد تلك المباراة، وسبق وخسر الأهلي من طلائع الجيش في كأس السوبر المصري وكانت حالة الفريق الفنية غير جيدة".