علاء نبيل: سيد نيمار مكسب لمنتخب مصر.. وزيزو لاعب حاسس بجماهيره.. فيديو

أشاد علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق، بالمستوي الذي ظهر به لاعبي الزمالك وبيراميدز خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن نصف نهائي كأس مصر والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح.

وقال علاء نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «سيد نيمار كان أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز، وسيكون مكسبًا لمنتخب مصر».

وحول تعليق أحمد سيد زيزو لجماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر، قال علاء نبيل: «زيزو لاعب حاسس بجماهيره».

وحول رأيه في شكوى بيراميدز من الظلم التحكيمي من المباراة، قال نبيل: «لا أرى أن بيراميدز تعرض للظلم في مباراة الزمالك اليوم، ولماذا مع كل أزمة يتم ربط بيراميدز بالاستثمار؟».

وأردف قائلًا: «لا بد لبيراميدز أن يشعر نفسه فريقًا ناجحًا وكل الفرق تحتفل الآن حينما تنتصر على فريق بيراميدز، وهذا نجاح للفريق».

وحول رأيه في أداء البنيني سامسون أكينولا، قال علاء نبيل: «وزن أكينولا صعب، وإذا نقص وزن اللاعب يمكن أن يظهر بشكل أفضل».

وتطرق علاء نبيل للحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وأبدى استياءه من القمصان التي ظهر بها الفريقان، قائلًا: «أنا تعصبت وانزعجت من ألوان قمصان لاعبي الأهلي وسيراميكا كليوباترا المتقاربين والسؤال من يتحمل ذلك مسؤولية ذلك حكم المباراة أم المنظمين».

وأضاف قائلًا: «مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هي أسوأ مباراة إخراجية رأيتها».

وأكد نبيل أن أحمد قندوسي بالمستوى الذي يقدمه مع سيراميكا كليوباترا سيعود للأهلي في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا.