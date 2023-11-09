سامسونج تستعد لإطلاق أفضل هواتفها الشبابية بتحسينات كبيرة

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها المميز Galaxy A25، والمخصص للشباب، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف سيحصل على عدد من الإمكانات الكبيرة بالإضافة إلى السعر المناسب.

وبحسب موقع gsmarena فإن هاتف سامسونج Galaxy A25 ظهرت عدد من مواصفاته في قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، حيث سيحصل على تحسينات كبيرة في الشحن والبطارية بالإضافة إلى المعالج.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A25 بشاشة مقاومة للمياه والغبارمن نوع PLS LCD ، قياس 6.44 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A25 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما في المقدمة، سيتم تجهيزه بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A25 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A25 بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج يدعم اتصال 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت.