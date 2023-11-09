شوبير يكشف مفاجأة بشأن قائمة المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد شوبير : ملعب أون تايم | قائمة المنتخب سيتواجد فيها فتوح ومحمد صبحي أو على الأقل أحدهم، بجانب محمد الشناوي وأبو جبل في حراسة المرمى وقد يكون هناك مفاجآت أخرى".

مازالت أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على صفيح ساخن، وذلك بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من القرارات الانضباطية، وكان أبرز تلك القرارات هو عرض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم للبيع، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين أحمد فتوح.

فيما قد أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر النادي الأبيض، مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة كبيرة، بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسكر الفريق لتناول العشاء، وفوجئ بإخطاره بعدم عودته، كما طالب بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

ماذا قال فتوح بتحقيقات الزمالك؟

وقال في تصريحات تليفزيونية: فتوح طالب بالحصول على حقوقه ورواتبه كاملة، مبديا عدم ممانعته في الرحيل عن نادي الزمالك بعد قرار عرضه للبيع.

وأضاف: هناك زيارة مرتقبة من مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك بعد الجمعية العمومية القادمة، فهل الأمر سيكون مرتبط بعدم التعاقد مع أحمد فتوح أم مجرد زيارة لإيصال رسالة بأن المنافسة شئ والعلاقة شئ آخر.