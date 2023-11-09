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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 152 محضرًا في حملات تموينية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

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أسفرت الحملات عن تحرير ١٥٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا. وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير ٢٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٥ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٢٤ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٣٥ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ٣ محضر تصرف في الدقيق.

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب ٣ طن دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية : رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

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