محمود فوزي: توكيلات لـ السيسي بعد تقديم أوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ليس مؤيدا من حزب واحد، ولكن هو مرشح عابر للأحزاب، وعابر للمناطق الجغرافية.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرئاسية، إن المرشح عبد الفتاح السيسي، يوفر أرضية كبيرة، لكي نقف عليها جميعًا.

وأضاف أن كل مواطن سيجد في المرشح عبد الفتاح السيسي، أمرا يرضيه، وأن الحملة الرسمية لديها توجيه، وهو تقليل الدعاية الانتخابية، من أجل نفع المواطنين ودعم أهالي غزة.

وطالب جميع الأحزاب بأن تسير مثل ما تقوم به الحملة الرسمية، وأن الجميع مطالب بالرشادة والحكمة في الدعاية الانتخابية.

وتابع: "الحملة قدمت أوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية، والمواطنون مستمرون في عمل توكيلات لـ السيسي، وهذا لأن المرشح السيسي عابر لـ الكيانات".

