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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادي الجديد تطلق حملة للتطعيم بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

حملة للتطعيم بجامعة
حملة للتطعيم بجامعة الوادي الجديد

أطلقت  جامعة الوادى الجديد حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر  الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام  2023  كجرعة تنشيطية  وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري .

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وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

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