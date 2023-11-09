جامعة الوادي الجديد تطلق حملة للتطعيم بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

أطلقت جامعة الوادى الجديد حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام 2023 كجرعة تنشيطية وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري .



وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.