النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان لها "ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضافت حماس: "الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".

وأفادت وسائل إعلامية فلسطينية، بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين.

ومن جانبه قال مدير مستشفى جنين الحكومي مصطفى حمارشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى بهدف إيقاع أكبر ضرر بالمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى برصاص قوات إسرائيلية في جنين إلى 7 شهداء.