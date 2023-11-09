نور الطيب تتأهل لنهائي كأس "إيس ماليزيا" للإسكواش

نجحت بطلة أندية وادي دجلة نور الطيب (المصنفة الـ6 عالميًا)، في التأهل لنهائي كأس "إيس ماليزيا" للإسكواش، بعد تغلبها على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام (المصنفة الـ32 عالميًا) في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة.



وفازت نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بواقع نقاط (10-12) و(11-3) و(11-1) و(11-5).



وسبق أن نجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة "ساوث ويسترن" التي أقيمت بولاية تكساس الأمريكية؛ لتحقق أول بطولة في موسم (2023 - 2024).



وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادي دجلة.